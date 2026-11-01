Йотова набирает 51% голосов на выборах президента Болгарии — экзитпол
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Действующий президент Болгарии Илияна Йотова лидирует во втором туре выборов главы государства. По предварительным данным экзитполов, она набирает около 51% голосов. Её соперник, бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, получает 44,6%. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.
Согласно опубликованным оценкам, преимущество Йотовой составляет более шести процентных пунктов. При этом речь пока идёт о результатах экзитполов, а не об официально подсчитанных голосах.
По предварительным данным опросов, явка на выборах составила около 26,8%.
Второй тур президентских выборов в Болгарии состоялся 1 ноября. За пост главы государства боролись Илияна Йотова и Андрей Гюров, который получил поддержку оппозиционных политических сил.
Ранее Life.ru рассказывал, что Йотова предложила создать «коалицию за мир» вместо участия Болгарии в «коалиции желающих». По её мнению, урегулирование конфликта на Украине требует переговоров, а София должна участвовать в подготовке общеевропейских дипломатических инициатив.