Действующий президент Болгарии Илияна Йотова лидирует во втором туре выборов главы государства. По предварительным данным экзитполов, она набирает около 51% голосов. Её соперник, бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, получает 44,6%. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Согласно опубликованным оценкам, преимущество Йотовой составляет более шести процентных пунктов. При этом речь пока идёт о результатах экзитполов, а не об официально подсчитанных голосах.

По предварительным данным опросов, явка на выборах составила около 26,8%.

Второй тур президентских выборов в Болгарии состоялся 1 ноября. За пост главы государства боролись Илияна Йотова и Андрей Гюров, который получил поддержку оппозиционных политических сил.