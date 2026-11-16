Евросоюз ввёл санкции против основательницы Wildberries и главы объединённой компании RWB Татьяны Ким. О решении сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В пресс-службе RWB заявили, что новые ограничения не отразятся на работе компании и входящих в её экосистему организаций. Там пояснили, что у бизнеса нет активов на территории Евросоюза и он не ведёт деятельность в странах объединения.

В компании заверили, что все сервисы Wildberries и других структур RWB продолжат работать в привычном режиме. Клиенты и партнёры, по заявлению пресс-службы, не заметят никаких изменений.