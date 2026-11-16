ЕС ввёл санкции против хозяйки Wildberries Татьяны Ким
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Евросоюз ввёл санкции против основательницы Wildberries и главы объединённой компании RWB Татьяны Ким. О решении сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
В пресс-службе RWB заявили, что новые ограничения не отразятся на работе компании и входящих в её экосистему организаций. Там пояснили, что у бизнеса нет активов на территории Евросоюза и он не ведёт деятельность в странах объединения.
В компании заверили, что все сервисы Wildberries и других структур RWB продолжат работать в привычном режиме. Клиенты и партнёры, по заявлению пресс-службы, не заметят никаких изменений.
Ранее Евросоюз согласовал расширение санкционных списков в отношении 145 физических и юридических лиц. Среди них — представители российского бизнеса, банки и компании, связанные с энергетикой и морскими перевозками. Life.ru писал, что европейские дипломаты предварительно согласовали расширение ограничений, а окончательное решение ожидалось 16 ноября.