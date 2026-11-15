Евросоюз намерен 16 ноября утвердить новые санкции против российских банков, энергетических компаний и структур, связанных с морскими перевозками нефти. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По словам Каллас, очередное расширение чёрных списков обсудят министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник. Ограничения затронут структуры, которые Брюссель считает участниками так называемого теневого флота России или связывает с его обслуживанием.

Новый санкционный список представители государств ЕС предварительно согласовали ещё 11 ноября. По данным Reuters, в него вошли 145 физических и юридических лиц. Среди них около 50 российских банков, энергетические компании, предприниматели и организации, участвующие в нефтяных перевозках.

Часть ограничений также связана с обвинениями в информационном вмешательстве и кибератаках. Окончательное решение должны принять главы МИД стран Евросоюза. Санкции вступят в силу после публикации соответствующих документов в официальном журнале объединения.

В Брюсселе термином «теневой флот» обозначают суда, которые, по оценке европейских властей, помогают России обходить нефтяные санкции. Для этого могут использоваться сложные схемы владения танкерами, смена флагов и другие способы сокрытия информации о перевозках. Москва выступает против подобных ограничений.