Каллас анонсировала новые санкции ЕС против банков и нефтеперевозчиков РФ
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar
Евросоюз намерен 16 ноября утвердить новые санкции против российских банков, энергетических компаний и структур, связанных с морскими перевозками нефти. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
По словам Каллас, очередное расширение чёрных списков обсудят министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник. Ограничения затронут структуры, которые Брюссель считает участниками так называемого теневого флота России или связывает с его обслуживанием.
Новый санкционный список представители государств ЕС предварительно согласовали ещё 11 ноября. По данным Reuters, в него вошли 145 физических и юридических лиц. Среди них около 50 российских банков, энергетические компании, предприниматели и организации, участвующие в нефтяных перевозках.
Часть ограничений также связана с обвинениями в информационном вмешательстве и кибератаках. Окончательное решение должны принять главы МИД стран Евросоюза. Санкции вступят в силу после публикации соответствующих документов в официальном журнале объединения.
В Брюсселе термином «теневой флот» обозначают суда, которые, по оценке европейских властей, помогают России обходить нефтяные санкции. Для этого могут использоваться сложные схемы владения танкерами, смена флагов и другие способы сокрытия информации о перевозках. Москва выступает против подобных ограничений.
Ранее представители стран ЕС согласовали расширение антироссийских санкций на 145 позиций, включая 50 российских банков, энергетические компании и участников морских перевозок. Позднее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад подтвердил планы утвердить новые ограничения 16 ноября. По его словам, значительную часть предложений подготовил Париж, а общее число позиций в санкционных списках составит около 150.