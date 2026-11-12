Около 50 российских банков могут попасть под новые ограничения Евросоюза уже 16 ноября. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала LCI. По его словам, Брюссель готовится усилить экономическое давление на Москву.

Всего санкционные списки планируют расширить примерно на 150 позиций. Значительную часть кандидатур предложила Франция, уточнил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Речь идёт не только о финансовом секторе. Согласно данным Reuters, ограничения также затронут энергетические предприятия, представителей бизнеса и структуры, которые в ЕС связывают с «теневым флотом».

Отдельная часть мер касается организаций и физических лиц, которых европейские власти обвиняют в информационном вмешательстве и гибридной деятельности. Такие ограничения рассматриваются в рамках нескольких действующих санкционных режимов.

Предварительное согласование состоялось 11 ноября на уровне постоянных представителей стран Евросоюза. По информации агентства, участники переговоров одобрили включение в списки 145 физических и юридических лиц. Французский министр округлил эту цифру до 150.

Окончательное решение должны принять главы МИД государств ЕС на заседании в понедельник, 16 ноября. При этом утверждение новых списков не означает их немедленного вступления в силу: для этого необходима публикация соответствующих документов в официальном журнале объединения.

Ранее в Евросоюзе уже сообщили о согласовании очередного расширения санкционных списков. Как писал Life.ru, европейские дипломаты договорились включить в них 145 физических и юридических лиц. Основной перечень насчитывает 113 позиций, включая 50 российских банков, энергетические компании и участников морских перевозок. Ещё 31 позиция связана с обвинениями в информационном вмешательстве, одна — с предполагаемыми кибератаками.