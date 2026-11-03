Россия может ограничить импорт отдельных европейских товаров или повысить на них таможенные пошлины в ответ на санкции Евросоюза. Такие меры рассматриваются как один из инструментов противодействия экономическому давлению Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости».

«Такие меры могут включать повышение ставок ввозных таможенных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определённой группы товаров, квотирование экспорта и импорта и другие», — рассказал дипломат.

По словам Биричевского, в России уже действует межведомственный механизм, позволяющий оперативно разрабатывать ответные меры на западные ограничения. При этом окончательные решения принимаются только после оценки их возможного влияния на российскую экономику.

Представитель МИД подчеркнул, что к обсуждению привлекаются профильные ведомства и предпринимательское сообщество. Такой подход необходим, чтобы ответные санкции не нанесли ущерба внутреннему рынку и отечественным производителям.

Ранее Life.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за закупок российского газа. Политик отметил, что Брюссель публично заявляет об отказе от российских энергоресурсов, однако продолжает их импортировать.