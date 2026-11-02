Возмущение европейских политиков возможным возвращением российского газа на рынок ЕС через американских посредников лишь демонстрирует двойные стандарты Брюсселя. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, обвинив Евросоюз в лицемерии и провале собственной энергетической политики.

«ЕС клянётся, что отказывается от российского газа, а на деле не может без него обойтись», — написал сенатор. По его словам, европейские предприятия и потребители испытывают серьёзные трудности из-за отказа от российских энергоресурсов, однако Брюссель продолжает выступать против восстановления поставок.

В подтверждение своей позиции Пушков привёл данные о закупках российского сжиженного природного газа. Как утверждает политик, в сентябре их объём вырос на 60% по сравнению с августом, а Россия поднялась на третье место среди поставщиков СПГ в Евросоюз. Сенатор также напомнил о переговорах Словакии с Москвой и сослался на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о дополнительных расходах стран ЕС на энергоносители в размере 100 миллиардов евро.

Критика президента США Дональда Трампа за переговоры с Россией, по мнению Пушкова, призвана скрыть неудачи европейской энергетической стратегии. При этом, согласно докладу Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), за январь — май 2026 года импорт российского трубопроводного газа увеличился на 7% в годовом выражении, а СПГ — на 11%. Доля российского топлива в газовом балансе ЕС оценивалась примерно в 12%.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон предложил возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. По данным The Wall Street Journal, инициативу обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время сентябрьских поездок в Москву и Киев. Предполагается, что выручку от продажи топлива можно будет размещать на специальном счёте в третьей стране, а Украина получит доходы за транзит.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реализацию американского предложения невозможной в нынешних условиях. Представитель Кремля подчеркнул, что обстановка не позволяет говорить о скором восстановлении газового маршрута через украинскую территорию.