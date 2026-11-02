Газовое лицемерие: Пушков уличил Евросоюз в двойных стандартах
Пушков обвинил ЕС в лицемерии из-за закупок российского газа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Возмущение европейских политиков возможным возвращением российского газа на рынок ЕС через американских посредников лишь демонстрирует двойные стандарты Брюсселя. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, обвинив Евросоюз в лицемерии и провале собственной энергетической политики.
«ЕС клянётся, что отказывается от российского газа, а на деле не может без него обойтись», — написал сенатор. По его словам, европейские предприятия и потребители испытывают серьёзные трудности из-за отказа от российских энергоресурсов, однако Брюссель продолжает выступать против восстановления поставок.
В подтверждение своей позиции Пушков привёл данные о закупках российского сжиженного природного газа. Как утверждает политик, в сентябре их объём вырос на 60% по сравнению с августом, а Россия поднялась на третье место среди поставщиков СПГ в Евросоюз. Сенатор также напомнил о переговорах Словакии с Москвой и сослался на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о дополнительных расходах стран ЕС на энергоносители в размере 100 миллиардов евро.
Критика президента США Дональда Трампа за переговоры с Россией, по мнению Пушкова, призвана скрыть неудачи европейской энергетической стратегии. При этом, согласно докладу Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), за январь — май 2026 года импорт российского трубопроводного газа увеличился на 7% в годовом выражении, а СПГ — на 11%. Доля российского топлива в газовом балансе ЕС оценивалась примерно в 12%.
Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон предложил возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. По данным The Wall Street Journal, инициативу обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время сентябрьских поездок в Москву и Киев. Предполагается, что выручку от продажи топлива можно будет размещать на специальном счёте в третьей стране, а Украина получит доходы за транзит.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реализацию американского предложения невозможной в нынешних условиях. Представитель Кремля подчеркнул, что обстановка не позволяет говорить о скором восстановлении газового маршрута через украинскую территорию.
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