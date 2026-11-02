Транзит российского газа в Европу через Украину сейчас невозможно реализовать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения The Wall Street Journal о предложении США возобновить поставки.

«Пока вряд ли можно об этом говорить. Положение дел на земле более чем красноречиво говорит о невозможности реализации таких планов на данный момент», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее WSJ сообщила, что американская сторона обсуждает возвращение российского газа на европейский рынок по украинской газотранспортной системе. Предполагается, что продавать топливо мог бы американский посредник, а расчёты проходили бы через специальный эскроу-счёт.

По данным газеты, Вашингтон рассматривает такую схему как часть возможных договорённостей об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом. Официального соглашения о возобновлении поставок пока не объявляли.

Потенциальный маршрут через Украину технически можно запустить быстрее, чем «Северный поток», повреждённый взрывами в 2022 году. Однако его использование зависит от ситуации на земле и политических решений сторон.