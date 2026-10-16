Россия поднялась на третье место среди поставщиков газа в Евросоюз

Россия в августе поднялась с четвёртого на третье место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. Стоимость российского трубопроводного газа и СПГ, поставленных странам объединения, достигла €1,26 млрд против €1,24 млрд месяцем ранее, следует из данных Евростата. Статистика ведомства охватывает данные за август 2026 года.

Лидером среди поставщиков осталась Норвегия. За месяц стоимость её поставок выросла на 35% и достигла €2,54 млрд — максимума с января 2023 года. Из этой суммы €2,27 млрд пришлось на трубопроводный газ, ещё €269,2 млн — на СПГ.

Вторую строчку сохранили США, которые поставляют Евросоюзу только сжиженный природный газ. В августе стоимость американского экспорта увеличилась на 43% — до €2,46 млрд, максимального показателя с апреля.

Алжир, напротив, опустился на четвёртое место. Его поставки сократились с €1,31 млрд до €1,195 млрд. Основную часть — €1,07 млрд — составил трубопроводный газ, ещё €127,1 млн пришлось на СПГ.

Пятёрку крупнейших поставщиков замкнула Великобритания. В августе она увеличила экспорт газа в ЕС на 29%, до €1,17 млрд, из которых €1,13 млрд пришлось на поставки по трубопроводам.

Ранее Life.ru писал, что за первые девять месяцев 2026 года Евросоюз закупил рекордные 12,18 млн тонн российского СПГ. Стоимость этих поставок оценивалась примерно в €7,88 млрд.