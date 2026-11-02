В Европе могут всё громче звучать призывы к возобновлению закупок российского газа, если Евросоюз не найдёт способ сдержать стремительный рост цен на энергоносители. С таким предупреждением выступил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас. В интервью изданию Rapporteur он признал, что энергетический кризис способен усилить давление на европейские правительства.

По словам министра, Брюсселю необходимо предложить государствам ЕС понятный план действий, который поможет справиться с дорогим топливом и растущим недовольством населения.

«Если не будет чёткого плана действий по оказанию помощи государствам-членам и национальным правительствам в управлении ростом цен на энергоносители и давлением на общество, то альтернативные варианты станут звучать всё громче», — предупредил Савицкас.

Как поясняет Rapporteur, под альтернативными вариантами подразумеваются в том числе предложения вернуться к закупкам российского газа. При этом сам литовский министр выступает против такого решения и призывает Евросоюз ускорить развитие собственной энергетики, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Поводом для опасений стал резкий скачок стоимости газа в Европе. В последние дни биржевые котировки преодолели отметку 100 евро за мегаватт-час впервые с 2022 года. При этом европейским странам пока не удалось выработать единую стратегию борьбы с новым энергетическим кризисом.

Ситуацию осложняет приближающийся запрет на импорт российского сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам, который должен вступить в силу 1 января 2027 года. Полностью отказаться от российского трубопроводного газа Евросоюз планирует к осени следующего года.

Несмотря на действующие ограничения и курс на энергетическую независимость, Россия по-прежнему обеспечивает более 10% газового импорта ЕС. На фоне высоких цен и небольших запасов топлива в подземных хранилищах вопрос дальнейшего отказа от российских энергоресурсов становится особенно чувствительным.

Савицкас также напомнил о планах Евросоюза полностью прекратить закупки российской нефти. По его словам, соответствующая инициатива фактически исчезла из повестки Еврокомиссии после того, как её рассмотрение отложили весной. Литва намерена вновь поднять этот вопрос во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии возмутились решением Евросоюза окончательно отказаться от российского газа. На фоне роста цен на энергоносители в ФРГ вновь разгорелась дискуссия о последствиях европейской энергетической политики. Критики отказа от российских поставок считают, что такие ограничения создают дополнительные трудности для промышленности и потребителей.