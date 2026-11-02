Россия безвозвратно утратила доверие к западным странам, в том числе к европейским партнёрам, после их действий в отношении Москвы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на внешнеэкономическом форуме «Международный день торговли — 2026».

По словам дипломата, события последних лет продемонстрировали российской стороне истинное отношение западных государств к сотрудничеству с Москвой. Он считает, что их действия были направлены не только на экономическое ослабление России, но и на ограничение её возможностей в международных отношениях.

«Мне кажется, что наше доверие к нашим контрагентам в Европе, да и вообще к коллективному Западу, оно утрачено безвозвратно. Мы на себе прочувствовали, какое их истинное отношение к нам», — заявил Биричевский.

Представитель МИД также обвинил западные страны в стремлении самостоятельно определять правила международного взаимодействия и навязывать другим государствам собственную систему ценностей. По его оценке, подобный подход затрагивает не только политические и моральные вопросы, но и деловую среду.

Заявление прозвучало на пленарном заседании «ВЭД 2026: Глобальный Юг: партнёрство на доверии как драйвер многополярного роста». Участники обсуждали развитие международной торговли, новые экономические связи и перспективы сотрудничества России со странами Глобального Юга.

Форум проходит 2–3 ноября в московском кластере «Ломоносов». Его программа посвящена поиску зарубежных партнёров, развитию независимых логистических маршрутов, трансграничным расчётам и расширению внешнеэкономической деятельности. В мероприятии участвуют представители российских и иностранных компаний, органов власти и дипломатических миссий.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность восстановления прежнего доверия к Западу. Министр заявил, что западные государства неоднократно вводили Москву в заблуждение, поэтому возвращение к прежнему формату отношений невозможно. При этом российская сторона сохраняет готовность к диалогу, но сотрудничество, по словам Лаврова, должно строиться на новых принципах.