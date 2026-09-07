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Регион
Опубликовано 7 сентября, 09:43

Запад врал всегда: Лавров подвёл итог многолетних попыток наладить диалог

Глава МИД Лавров: Веры Западу не будет уже никогда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким заявлением в отношении западных государств. По словам главы ведомства, доверие к ним безвозвратно утрачено.

В ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО дипломат подчеркнул, что западные партнёры систематически вводили Москву в заблуждение как в прошлом, так и в настоящем. Этот опыт заставил российское руководство пересмотреть подходы к международному взаимодействию.

«Не будет никогда веры Западу, который и раньше врал нам, и сейчас врёт», — подчеркнул руководитель министерства. Он добавил, что попытки найти компромисс и дать коллегам из-за рубежа шанс лишь подтвердили ошибочность надежд на конструктивный диалог.

По мнению дипломата, текущая внешнеполитическая стратегия государства является единственно верной в сложившихся условиях. Взаимодействие с недружественными игроками на прежних принципах признано бесперспективным.

Таким образом, выступление министра зафиксировало окончательный разрыв идеологических и дипломатических ожиданий, которые ранее могли существовать у российской стороны по отношению к западным странам.

Лавров: Россия не пойдёт на договорённости без баланса интересов
Лавров: Россия не пойдёт на договорённости без баланса интересов

Ранее Лавров заявил о распространении «метастаз нацизма» по всей Европе, которые наиболее концентрированно проявляются на Украине. Глава МИД РФ подчеркнул, что, хотя предки победили нацизм, его идеология вновь возрождается.

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Оксана Попова
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