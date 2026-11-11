Евросоюз подготовил очередное расширение антироссийских санкций. Под новые ограничения могут попасть 145 компаний и физических лиц, в том числе банки, энергетические предприятия и участники морских перевозок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Представители стран ЕС согласовали санкционные списки 11 ноября. Окончательно утвердить их должны министры иностранных дел государств объединения на заседании в понедельник, 16 ноября. Ограничения вступят в силу после публикации соответствующих документов в официальном журнале Евросоюза.

Основная часть предложенных мер затронет 113 компаний и физических лиц. В этот список вошли 50 российских банков, энергетические предприятия, бизнесмены и структуры, которые Брюссель связывает с неким теневым флотом России.

Ещё 31 компанию и физическое лицо европейские дипломаты предложили включить в санкционный перечень по обвинениям в иностранном »информационном вмешательстве». Дополнительно одну запись согласовали в рамках отдельного режима ограничений, связанного с некими кибератаками.

Один из собеседников Reuters утверждает, что часть новых мер стала ответом на инцидент в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, в котором ФРГ и Брюссель обвиняют РФ.