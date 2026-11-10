Европейские страны рискуют столкнуться с ответными мерами из-за попыток устанавливать собственные правила международного судоходства. Москва считает неприемлемыми задержание иностранных судов и присвоение перевозимых ими грузов под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом. О последствиях подобной политики предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

По мнению главы российской дипломатии, Евросоюз постепенно превращается в военно-политический блок и всё активнее прибегает к методам давления на другие государства. Министр сравнил происходящее с практиками прошлых столетий, когда захват торговых судов и присвоение чужих товаров были частью морского разбоя.

«Евросоюз, превращаясь в военный блок (и явно страдая от мании величия), вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», — написал Лавров.

Отдельно дипломат раскритиковал термин «теневой флот», а также механизм потолка цен на российские энергоресурсы. По его оценке, эти инструменты были придуманы для того, чтобы обосновать действия европейских стран в отношении судов и перевозимых ими товаров. Лавров подчеркнул, что само понятие «теневой флот» не существует в международном праве.

Глава МИД РФ также обратил внимание на принцип свободы судоходства. По его словам, этот принцип нельзя применять избирательно: право на свободное перемещение по морским маршрутам должно распространяться на все государства и акватории без исключения.

«Свобода судоходства должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», — подчеркнул министр.

Лавров предупредил, что попытки решать международные вопросы с помощью силы, давления и шантажа не останутся без ответа. Москва, по его словам, намерена реагировать на подобные действия, причём ответные меры могут отличаться от первоначальных по форме и характеру.

«Необходимо понять, что действия с позиции силы — тем более слабеющей, политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров поддержал предложение США сделать вопросы безопасности центральной темой переговоров по Украине в Абу-Даби. Москва приветствовала подход Вашингтона, предполагающий обсуждение не только гарантий для Киева, но и безопасности России и всего региона. Глава МИД РФ подчеркнул, что именно такой широкий взгляд на вопросы безопасности должен лежать в основе переговорного процесса.