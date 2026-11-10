Россия и США уже приступили к выполнению договорённостей по экспорту российского дизельного топлива. Соглашение помогло укрепить энергетическую безопасность и привело к снижению цен на топливо. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Важным вкладом в энергобезопасность стала договорённость лидеров России и США о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля. Уже приступили к ее практической реализации, что тут же опустило цены», — отметил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва намерена и дальше участвовать в стабилизации мирового топливно-энергетического комплекса. Россия продолжит работать над укреплением глобальной энергетической безопасности и поддерживать устойчивое развитие отдельных стран и крупных регионов мира.

Ранее Life.ru сообщил о маршрутах двух танкеров, которые везут российское дизельное топливо в США. Судно Talisman направилось в Средиземное море, а танкер Leruo изменил первоначальный пункт назначения на Бразилию. При этом Agioi Fanendes остался единственным из трёх первых танкеров с российским дизелем, который продолжил движение в сторону побережья Соединённых Штатов.