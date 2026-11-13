Россия не видит смысла обсуждать с Соединёнными Штатами отмену санкций, введённых Евросоюзом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Есть же европейские санкции против России. Нам какой смысл обсуждать европейские санкции против России с американцами, например? Никакого смысла нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии о роли Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США не могут договариваться с Москвой об отмене ограничений, введённых Брюсселем, поскольку такие решения находятся в компетенции европейских государств.

Таким образом, позиции Кремля и европейской дипломатии по вопросу полномочий Вашингтона в отношении санкций ЕС фактически совпали.

Ранее Life.ru сообщал, что в российском МИД не видят предпосылок для скорой отмены санкций Евросоюза и США. Замглавы ведомства Александр Панкин отмечал, что Москва исходит из долгосрочного характера действующих ограничений.