Россия не рассчитывает на скорое снятие западных санкций и готовится к тому, что ограничения Евросоюза и США сохранятся на длительный срок. В Москве пока не видят признаков изменения политики Брюсселя и Вашингтона, поэтому намерены продолжать развитие внешнеторговых связей с учётом действующих запретов, объяснил в интервью ТАСС изложил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Пока мы не видим серьёзных предпосылок для отмены санкций ни со стороны ЕС, ни со стороны США. Исходим из того, что ограничительные меры введены надолго», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская сторона оценивает перспективы отмены ограничительных мер исходя из нынешних действий западных государств. В связи с этим Москва продолжит выстраивать отношения с зарубежными торговыми партнёрами таким образом, чтобы минимизировать воздействие западных рестрикций. Как пояснил замглавы МИД, российская сторона намерена защищать международное экономическое сотрудничество от негативных последствий санкционной политики.