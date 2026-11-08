Евросоюз исчерпал возможности санкционного давления на Россию, но продолжает вводить ограничения, поскольку не может отказаться от выбранного курса без репутационных потерь. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, европейским государствам становится всё сложнее согласовывать ограничения против отдельных отраслей российской экономики. Показательной он назвал ситуацию с санкциями, принятыми 12 октября. Несмотря на расширение ограничительных мер, Брюссель официально не обозначил их как полноценный 22-й пакет.

«В текущих условиях Совету ЕС удалось лишь расширить чёрные списки физических и юридических лиц. Это в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии евробюрократии, которая исчерпала рычаги давления на Москву, но, дабы сохранить лицо, уже не может остановиться в своем антироссийском запале и начать отыгрывать назад», — подчеркнул Панкин.

При этом Евросоюз продолжает обсуждать введение новых рестрикций. По словам замглавы МИД, Брюссель обещает в обозримом будущем согласовать полноценный 22-й пакет санкций, однако конкретных сроков и понимания того, удастся ли странам объединения договориться, пока нет.

Панкин также усомнился в эффективности действующих ограничений. Он убеждён, что санкционная политика причиняет европейской экономике значительно больший ущерб, чем России, а заодно создаёт дополнительные риски для мировой энергетической и продовольственной безопасности.

Дипломат подчеркнул, что Москва не собирается менять свою позицию по этому вопросу. Россия по-прежнему выступает против односторонних ограничительных мер, вводимых без одобрения Совета Безопасности ООН. По словам Панкина, такой подход находит всё больше сторонников среди государств мирового большинства.

Ранее Life.ru сообщал о присоединении Швейцарии к 21-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Соответствующее решение Федеральный совет страны принял 4 ноября 2026 года. Новые ограничения затронули 254 физических и юридических лица, а также российские банки, предприятия и организации, связанные с криптовалютными операциями. Берн дополнительно ужесточил экспортный контроль и распространил ограничения на десятки судов, которые западные страны относят к теневому флоту России. При этом Швейцария не входит в ЕС и самостоятельно принимает решения о присоединении к европейским санкционным мерам.