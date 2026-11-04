Швейцария присоединилась к мерам 21-го пакета санкций Евросоюза против России и Белоруссии, расширив ограничения в отношении банков, предприятий и физических лиц. Соответствующее решение принял Федеральный совет страны 4 ноября.

Согласно заявлению швейцарского правительства, под новые ограничения попали 254 физических и юридических лица. Их активы подлежат заморозке, а физическим лицам также запрещён въезд на территорию конфедерации и транзит через неё.

При этом из обновлённого санкционного списка Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) следует, что власти страны исключили шесть физических лиц и одну компанию.

Одновременно Швейцария ужесточила экспортный контроль в отношении 41 предприятия, включая компании из третьих стран. Запрет на проведение операций распространили на 33 российских банка, а также ряд других финансовых организаций и поставщиков криптовалютных услуг.

Новые ограничения затронули четыре российских аэропорта и два морских порта. Кроме того, под запреты на покупку, продажу и оказание услуг попало ещё 41 судно, которое швейцарские власти связывают с российским теневым флотом.

Дополнительные меры коснулись энергетического и торгового секторов. В частности, Берн расширил ограничения на экспорт товаров для российской авиационной, космической и оборонной промышленности, а также ввёл новые требования к операциям с танкерами для перевозки сжиженного природного газа.

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России в июле 2026 года. Основные меры направлены на энергетический и финансовый секторы РФ. Швейцария не входит в ЕС, однако самостоятельно принимает решения о присоединении к европейским ограничениям.

Ранее МИД России допустил повышение таможенных пошлин на европейские товары и ограничение их импорта в ответ на санкции ЕС. Среди возможных мер также рассматривается введение квот на экспорт и импорт. При этом окончательные решения будут приниматься с учётом интересов российской экономики, чтобы ответные ограничения не навредили внутреннему рынку и отечественным производителям.