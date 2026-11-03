Россиянке отказались продавать обложку Louis Vuitton во Флоренции из-за санкций
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Российская туристка не смогла купить обложку для документов Louis Vuitton стоимостью 36 тысяч рублей в фирменном бутике во Флоренции. Причиной отказа стало то, что девушка проживает в России, сообщает Mash.
По данным канала, консультант магазина самостоятельно поинтересовался страной проживания покупательницы. Услышав, что она живёт в РФ, сотрудник отказался оформлять покупку, сославшись на действующие санкционные ограничения.
При этом россиянке объяснили, что приобрести аксессуар она смогла бы при наличии документов, подтверждающих проживание в другой стране. Например, для этого подошёл бы иностранный вид на жительство.
С подобными ситуациями сталкивались и другие покупатели. Так, в Венеции гражданке Белоруссии отказались продавать сумку Louis Vuitton после проверки документов. Аналогичный случай произошёл с российской фигуристкой Аделией Петросян. Спортсменка рассказывала, что в итальянском аэропорту ей не разрешили совершить покупки в бутиках Dior и Louis Vuitton после предъявления российского паспорта.
Ограничения связаны с санкциями Евросоюза, которые запрещают продажу, поставку и экспорт ряда предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро для использования в России. При этом само по себе российское гражданство не означает автоматического запрета на покупку: значение имеют страна проживания покупателя и предполагаемое место использования товара.
Пока россияне сталкиваются с ограничениями при покупке европейских люксовых товаров, продукция российских производителей продолжает поступать на рынок ЕС. Ранее СМИ писали, что дизайнерские секс-игрушки из России пользуются спросом в Германии и Польше. С начала 2026 года в Европу отправили не менее 20 партий таких изделий, преимущественно через Турцию. Из-за санкций происхождение продукции нередко скрывают, выдавая российские товары за китайские или европейские. Средняя стоимость одного изделия составляет около 100 евро.