Российская туристка не смогла купить обложку для документов Louis Vuitton стоимостью 36 тысяч рублей в фирменном бутике во Флоренции. Причиной отказа стало то, что девушка проживает в России, сообщает Mash.

По данным канала, консультант магазина самостоятельно поинтересовался страной проживания покупательницы. Услышав, что она живёт в РФ, сотрудник отказался оформлять покупку, сославшись на действующие санкционные ограничения.

При этом россиянке объяснили, что приобрести аксессуар она смогла бы при наличии документов, подтверждающих проживание в другой стране. Например, для этого подошёл бы иностранный вид на жительство.

С подобными ситуациями сталкивались и другие покупатели. Так, в Венеции гражданке Белоруссии отказались продавать сумку Louis Vuitton после проверки документов. Аналогичный случай произошёл с российской фигуристкой Аделией Петросян. Спортсменка рассказывала, что в итальянском аэропорту ей не разрешили совершить покупки в бутиках Dior и Louis Vuitton после предъявления российского паспорта.

Ограничения связаны с санкциями Евросоюза, которые запрещают продажу, поставку и экспорт ряда предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро для использования в России. При этом само по себе российское гражданство не означает автоматического запрета на покупку: значение имеют страна проживания покупателя и предполагаемое место использования товара.