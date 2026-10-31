Западные санкции против России во многих отраслях дали противоположный ожидаемому результат, подтолкнув отечественные компании к развитию и освоению внутреннего рынка. Европейские ограничения не смогли добиться поставленных целей, заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире интернет-телеканала SwebbTV.

«Если посмотреть на статистику российской экономики, то видно, что во многих отраслях санкции привели к прямо противоположному эффекту. Выходит, что мы, наоборот, помогли российским компаниям развиваться, поскольку им пришлось самостоятельно обеспечивать внутренний рынок», — отметил эксперт.

По словам Берна, российская экономика постепенно приспособилась к постоянным ограничениям со стороны западных государств. Предприятия начали самостоятельно производить товары, которые ранее поставлялись из-за рубежа, и занимать освободившиеся ниши.

Аналитик считает, что санкционное давление уже не оказывает того эффекта, на который рассчитывали его инициаторы. При этом экономическая составляющая конфликта, по его оценке, приобрела особое значение.

«Мы постоянно видим новые и новые санкции. Но проблема в том, что русские уже привыкли к западным ограничениям. Поэтому они не дают искомого эффекта», — подчеркнул Берн.

Эксперт также предупредил, что затягивание конфликта на Украине может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Европе. В качестве примера он привёл Финляндию, которая, по его мнению, испытывает серьёзные трудности из-за сокращения торговли с Россией.

Берн указал, что финская экономика практически не демонстрирует роста с начала конфликта. По его оценке, продолжение санкционной политики может усилить проблемы европейских государств, лишившихся привычных рынков сбыта.