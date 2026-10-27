Россия стала мировым лидером по числу санкций с пятикратным отрывом

Россия занимает первое место в мире по количеству иностранных санкций, значительно опережая остальные государства. Число действующих против страны ограничений превышает 30 тысяч, следует из подсчётов ТАСС.

По данным агентства, различные международные источники оценивают общее количество санкционных мер против России в пределах от 24 до 31 тысячи. Разница связана с методами учёта персональных и отраслевых ограничений. В частности, подобную статистику собирает международная база Castellum.AI.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что число введённых против Москвы ограничений вдвое превышает совокупное количество санкций против остальных стран мира.

Второе место по числу ограничительных мер занимает Иран. По различным оценкам, против Тегерана действуют от 4,5 до 5,5 тысячи санкций. Таким образом, Россия опережает ближайшего участника рейтинга примерно в пять раз.

Следом располагаются Сирия с 2,6–2,9 тысячи ограничений и КНДР, против которой действуют около 2,1–2,2 тысячи мер. В число государств с большим количеством санкций также входят Белоруссия, Мьянма и Венесуэла.

Первые ограничения против России начали вводить ещё в 1990-е годы. Новые меры последовали в 2012 году, а в 2014-м западные страны существенно расширили санкционные списки после присоединения Крыма к России. Следующий этап ужесточения ограничений начался в 2022 году на фоне боевых действий на Украине.

США распространили санкции на крупные российские банки, представителей бизнеса и руководство страны. Евросоюз принял 22 пакета ограничений. Они охватили финансовую сферу, отдельные отрасли экономики, физических и юридических лиц. Кроме того, Брюссель прекратил действие упрощённого визового режима с Россией.