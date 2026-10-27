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Опубликовано 27 октября, 16:29

Санкционный бумеранг: Путин назвал главных пострадавших от экономических ограничений

Путин: Санкции прежде всего вредят странам, которые их вводят

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Санкции зачастую становятся инструментом недобросовестной конкуренции, однако в конечном счёте наносят ущерб прежде всего тем странам, которые их вводят. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Российский лидер затронул эту тему, комментируя выступление генерального секретаря организации Филипа Мшелбилы.

«Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжёлым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», — подчеркнул глава государства.

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Напомним, 27 октября в Москве проходит восьмой саммит ФСЭГ, приуроченный к 25-летию объединения. Ранее Life.ru сообщал о планах участников принять Московскую декларацию, посвящённую развитию энергетического сотрудничества, расширению маршрутов поставок и обеспечению справедливых цен на газ. Ещё в сентябре Путин на Деловом форуме БРИКС заявил, что страны — инициаторы антироссийских санкций сами столкнулись с бюджетными дефицитами, ростом госдолга и промышленным спадом. Президент подчеркнул, что об этих проблемах свидетельствует статистика самих государств.

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Николь Вербер
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