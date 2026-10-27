Санкционный бумеранг: Путин назвал главных пострадавших от экономических ограничений

Санкции зачастую становятся инструментом недобросовестной конкуренции, однако в конечном счёте наносят ущерб прежде всего тем странам, которые их вводят. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Российский лидер затронул эту тему, комментируя выступление генерального секретаря организации Филипа Мшелбилы.

«Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжёлым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», — подчеркнул глава государства.