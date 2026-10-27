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Регион
Опубликовано 27 октября, 16:02

Путин призвал прекращать конфликты и снимать санкции ради газового рынка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прекращение международных конфликтов и снятие санкционных ограничений необходимы для стабилизации мирового газового рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Российский лидер обратил внимание, что развитие газовой отрасли требует огромных финансовых вложений. Однако инвесторы должны быть уверены в стабильном спросе и возможности продавать добытое топливо. Без таких гарантий реализовывать масштабные проекты становится значительно сложнее.

«Мы с вами понимаем: масштабные инвестиции возможны только тогда, когда есть стабильный спрос и есть возможность реализовывать добываемые ресурсы после огромных вложений в их добычу. А здесь, конечно, нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятием санкционных режимов», — сказал Путин.

Так президент прокомментировал выступление генерального секретаря ФСЭГ Филипа Мшелбилы. В центре обсуждения оказались перспективы развития газовой отрасли, инвестиции и условия, необходимые для устойчивой работы международного энергетического рынка.

Восьмой саммит ФСЭГ проходит 27 октября в Москве. Форум объединяет крупнейших производителей и экспортёров природного газа. Участники обсуждают надёжность поставок, развитие инфраструктуры и международное сотрудничество в энергетической сфере.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова обсуждать возобновление поставок газа в Европу при двух условиях. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, европейские покупатели должны проявить заинтересованность, а у российских компаний должны быть свободные объёмы топлива. После сокращения закупок со стороны ЕС Москва начала развивать другие экспортные направления, поэтому часть газа уже распределена между новыми потребителями.

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Милена Скрипальщикова
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