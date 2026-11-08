«Это уже психоз»: Евродепутат из Словакии обрушился на фон дер Ляйен из-за санкций против России
Словацкий евродепутат Блага назвал политику фон дер Ляйен против РФ психозом
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Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал безумием стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен усиливать санкционное давление на Россию. По мнению политика, ограничения наносят ущерб прежде всего самому Евросоюзу. С таким заявлением он выступил на митинге «Мир для Словакии» в городе Кошице.
«Я считаю это психозом. Она просто безумна. Пока будут фон дер Ляйен и (глава евродипломатии Кая. — Прим. Life.ru) Каллас в руководстве Европейского союза, до тех пор тут будет война, хаос и такое безумное состояние. Мы должны это однозначно отвергнуть», — заявил Блага.
Евродепутат выразил уверенность, что санкции против Москвы не достигают заявленных целей. В качестве аргумента он привёл энергетические проблемы ЕС, а также экономические и политические трудности, с которыми сталкиваются страны объединения. По словам Благи, европейское руководство осознаёт последствия ограничений, но продолжает выступать за их ужесточение.
Митинг прошёл 7 ноября. Организаторы выступили против военной политики Евросоюза в отношении России и призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине. Трансляцию мероприятия вели в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия учредила постоянный офис для разработки и реализации санкций против России. О создании подразделения на брифинге в Брюсселе объявила представитель ЕК Шивон Макгарри. Новая структура будет координировать подготовку ограничительных мер, следить за их исполнением и противодействовать попыткам обхода. Одновременно Еврокомиссия продолжает работу над 22-м пакетом антироссийских санкций, однако сроки его представления пока не раскрывает. Последний полноценный пакет ограничений Брюссель принял 23 июля. В октябре Евросоюз дополнительно расширил санкционные списки, но не стал считать это новым пакетом, поскольку решение не предусматривало дополнительных экономических мер.
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