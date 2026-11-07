Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что жители республики не откажутся от доброжелательного отношения к русским под внешним давлением. Такое заявление политик сделал 7 ноября на митинге «Мир для Словакии» в городе Кошице. Трансляцию выступления вели в социальных сетях.

Евродепутат напомнил о роли советских войск в освобождении Словакии от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. По его мнению, нынешняя европейская политика способствует забвению этих событий. Блага призвал сохранять историческую память и рассказывать молодому поколению об участии Красной армии в освобождении страны.

«Друзья, они никогда не заставят словаков ненавидеть русских», — подчеркнул политик.

Блага также упомянул маршала Советского Союза Ивана Конева. Депутат назвал его одним из героев, чью роль в истории Словакии необходимо помнить. Он раскритиковал политические силы, которые, по его мнению, стремятся изменить отношение общества к историческим событиям.

В завершение этой части выступления евродепутат предложил участникам митинга поблагодарить русских за освобождение страны. Он произнёс слово «спасибо» на русском языке. Собравшиеся повторили его и поддержали выступление аплодисментами.

Организаторы акции «Мир для Словакии» выступили против военного курса Евросоюза в отношении России. Участники мероприятия призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя парламента Словакии Тибор Гашпар высказался за развитие прагматичных отношений с Россией. По словам политика, Братислава заинтересована прежде всего в стабильных поставках российских нефти и газа, поскольку от них зависит энергетическая безопасность республики. Гашпар отмечал необходимость соблюдать действующие договорённости и учитывать экономические интересы страны при выстраивании международных связей. Он также выступил за продолжение контактов с Москвой в научной, культурной, туристической и гуманитарной сферах. Вице-спикер подчеркнул, что переговоры между государствами позволяют решать практические вопросы даже при сохранении политических разногласий.