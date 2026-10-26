Гашпар: Словакия заинтересована в прагматичных отношениях с Россией

Словакия заинтересована в сохранении прагматичных отношений с Россией и рассчитывает на конкретные договорённости по поставкам нефти и газа. Энергетическое сотрудничество станет одной из главных тем переговоров двух стран в Москве 26 октября. Об этом рассказал заместитель председателя Национального совета (парламента) страны Тибор Гашпар в интервью газете «Известия».

По словам политика, стабильные поставки энергоресурсов напрямую влияют на экономику Словакии и благополучие её граждан. Поэтому Братислава намерена добиваться практических результатов, которые позволят сохранить энергетическую безопасность страны.

Гашпар подчеркнул, что Словакия стремится обеспечить предсказуемость торговых отношений и выполнить действующие договорные обязательства. Все решения при этом должны соответствовать законодательству и международным обязательствам республики.

Вице-спикер также выступил за сохранение сотрудничества с Москвой в культуре, науке, туризме и гуманитарной сфере. По его мнению, открытый диалог позволяет защищать национальные интересы, снижать напряжённость и находить решения даже при наличии политических разногласий.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии словацкой делегации во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром в Москву. На 26 октября запланировано 22-е заседание российско-словацкой межправительственной комиссии, на котором стороны обсудят сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, экологии и культуре. Российскую делегацию возглавит министр науки и высшего образования Валерий Фальков.