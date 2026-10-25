Словакия анонсировала визит делегации в Москву для возобновления сотрудничества

Словакия официально подтвердила возобновление переговоров с Россией на уровне межправительственной комиссии. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил ТАСС, что заседание состоится 26 октября в Москве.

На встрече планируется обсудить перспективы экономического, научного и технического сотрудничества между двумя государствами. По мнению Гашпара, возвращение комиссии к работе позволит сторонам определить направления возможного взаимодействия. При этом масштабы совместных проектов будут зависеть от достигнутых договорённостей, действующего законодательства и международных обязательств Братиславы.

Парламентарий подчеркнул важность регулярных консультаций между специалистами двух стран. По его словам, такой формат поможет находить точки соприкосновения и поддерживать каналы связи даже в условиях непростой международной обстановки. Работа комиссии была приостановлена в 2022 году, однако теперь Москва и Братислава вновь приступили к подготовке совместных заседаний.

Гашпар также напомнил, что 13 мая 2026 года правительство Словакии назначило министрa иностранных и европейских дел Юрая Бланара председателем комиссии со своей стороны. Уже 20 августа дипломат обсудил организационные вопросы с российским сопредседателем — министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Договорённость о восстановлении этого формата сотрудничества была достигнута ещё в 2025 году на переговорах президента России Владимира Путина и словацкого премьера Роберта Фицо.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Словакия готовятся провести первое за пять лет заседание межправительственной комиссии. Ещё 16 октября российское правительство анонсировало встречу в Москве и назвало её участников. Предстоящее заседание станет 22-м по счёту, а предыдущие переговоры в таком формате состоялись в ноябре 2021 года в Братиславе. В числе основных направлений обсуждения назывались торгово-экономические отношения, энергетика и культурно-гуманитарные связи. Отдельное внимание стороны могут уделить поставкам российского газа, поскольку Словакия заинтересована в сохранении энергетического сотрудничества с Москвой.