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Опубликовано 25 октября, 23:13

Словацкая делегация прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Словацкая делегация во главе с министром иностранных и европейских дел Юраем Бланаром прибыла в Москву. В понедельник представители двух стран соберутся на заседании межправительственной комиссии, сообщает ТАСС.

Встреча станет 22-й по счёту. Российскую сторону возглавит министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В повестку включены вопросы энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры. В аэропорту словацких представителей встретил заместитель главы Минобрнауки России Константин Могилевский.

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Напомним, Словакия официально подтвердила возобновление переговоров с Россией на уровне межправительственной комиссии. На встрече планируется обсудить перспективы экономического, научного и технического сотрудничества между двумя государствами. По мнению главы парламента, возвращение комиссии к работе позволит сторонам определить направления возможного взаимодействия. При этом масштабы совместных проектов будут зависеть от достигнутых договорённостей, действующего законодательства и международных обязательств Братиславы.

Больше новостей о международных переговорах и отношениях России с другими государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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