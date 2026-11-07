В Словакии 35-летняя украинка пригрозила взорвать концерт певицы Светланы Лободы после того, как её не пустили на выступление из-за недействительного билета. Женщину задержали, а затем отправили в Италию, где она постоянно проживает. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинка по имени Алёна приехала в город Кошице вместе с четырьмя подругами, чтобы отпраздновать день рождения на концерте любимой исполнительницы. Однако на входе в Steel Arena выяснилось, что подаренный имениннице билет оказался поддельным.

Подругам удалось попасть на выступление, а сама Алёна осталась за пределами концертной площадки. Расстроившись, она отправилась в ближайший бар, где выпила виски.

После этого женщина позвонила в полицию и на смеси украинского и итальянского языков пригрозила взорвать певицу вместе с её шоу. Сообщение о предполагаемой бомбе заставило экстренные службы выехать к концертной арене.

К моменту прибытия полиции и пиротехников выступление Лободы уже завершилось. Специалисты обследовали помещение, но никаких взрывных устройств или других опасных предметов не обнаружили.

Звонившую задержали. За ложное сообщение о минировании ей грозило до пяти лет лишения свободы. Однако женщина признала вину и раскаялась.

В результате украинку отправили в Италию, где она легально живёт и работает около четырёх с половиной лет. Mash также утверждает, что ей запретили въезд в Словакию на два года.