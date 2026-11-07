Украинку выдворили из Словакии после угрозы взорвать концерт Лободы
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В Словакии 35-летняя украинка пригрозила взорвать концерт певицы Светланы Лободы после того, как её не пустили на выступление из-за недействительного билета. Женщину задержали, а затем отправили в Италию, где она постоянно проживает. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, украинка по имени Алёна приехала в город Кошице вместе с четырьмя подругами, чтобы отпраздновать день рождения на концерте любимой исполнительницы. Однако на входе в Steel Arena выяснилось, что подаренный имениннице билет оказался поддельным.
Подругам удалось попасть на выступление, а сама Алёна осталась за пределами концертной площадки. Расстроившись, она отправилась в ближайший бар, где выпила виски.
После этого женщина позвонила в полицию и на смеси украинского и итальянского языков пригрозила взорвать певицу вместе с её шоу. Сообщение о предполагаемой бомбе заставило экстренные службы выехать к концертной арене.
К моменту прибытия полиции и пиротехников выступление Лободы уже завершилось. Специалисты обследовали помещение, но никаких взрывных устройств или других опасных предметов не обнаружили.
Звонившую задержали. За ложное сообщение о минировании ей грозило до пяти лет лишения свободы. Однако женщина признала вину и раскаялась.
В результате украинку отправили в Италию, где она легально живёт и работает около четырёх с половиной лет. Mash также утверждает, что ей запретили въезд в Словакию на два года.
Ранее Life.ru сообщал, что Светлана Лобода готова выступать на частных вечеринках за границей, даже если среди гостей будут россияне. Её гонорар за такое мероприятие составляет 200 тысяч евро, или около 19 миллионов рублей. При этом организаторам необходимо соблюсти ряд условий: заказчиками должны выступать резиденты страны, в которой проходит концерт, а визы потребуется оформить не только самой исполнительнице, но и всей её команде.