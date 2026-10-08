Украинская певица Лобода готова выступить на частной вечеринке за границей, даже если среди гостей будут россияне. За такое выступление певица рассчитывает получить €200 тысяч — около 19 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на её окружение.

При этом организаторам придётся выполнить ряд условий. Заказчиками мероприятия должны быть резиденты той страны, где оно состоится, а визы необходимо оформить не только Лободе, но и всей её команде.

Сначала они учили украинцев патриотизму и клялись в любви к мове, а потом без стеснения резко вспомнили русский, списывая всё на психосоматику и ностальгию. Какие селебрити предали собственные обещания, вспомнил Life.ru.