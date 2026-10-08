Лобода готова выступить перед россиянами за 19 млн рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial
Украинская певица Лобода готова выступить на частной вечеринке за границей, даже если среди гостей будут россияне. За такое выступление певица рассчитывает получить €200 тысяч — около 19 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на её окружение.
При этом организаторам придётся выполнить ряд условий. Заказчиками мероприятия должны быть резиденты той страны, где оно состоится, а визы необходимо оформить не только Лободе, но и всей её команде.
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