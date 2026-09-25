Галкин* за €150 тысяч развлекал украинскую свадьбу речами о Донбассе и песнями

Максим Галкин* получил €150 тысяч за работу ведущим и певцом на свадьбе украинской пары в Риме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, по данным которого праздник прошёл 23 сентября на вилле Miani.

Как утверждает канал, во время вечера артист произносил речи о Донбассе, устраивал алкогольные конкурсы и исполнял песни на украинском языке. В программу вошла в том числе композиция Степана Гиги «Цей сон».

На той же свадьбе выступила Светлана Лобода. По сведениям Mash, её гонорар составил €200 тысяч. Певица исполняла в том числе русскоязычные песни, хотя в последнее время, как утверждает канал, стала тщательнее проверять заказчиков перед частными выступлениями.

Ещё €20 тысяч, по данным источника, получил Quest Pistols Show. На мероприятии выступил прежний состав коллектива, известный по песням «Я устал» и «Ты так красива», которые также прозвучали на русском языке.

Женихом Mash называет Виталия, занимающегося арбитражем трафика и криптотрейдингом, а невестой — психолога Анастасию. Среди приглашённых, как утверждается, были украинские блогеры и представители близкой к ним тусовки.

Торжество прошло под открытым небом. Аренду площадки канал оценил в €30 тысяч, а декор, кейтеринг, музыку и работу фотографов — примерно в 15 млн рублей.

В сентябре Life.ru писал, что Галкина* начали приглашать вести зарубежные частные мероприятия за €150 тысяч. По данным Mash, именно с такой суммы сейчас стартует его гонорар за подобные заказы.

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