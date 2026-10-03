Памятник маршалу Коневу открыли в Долине смерти в Словакии

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу открыли в селе Кружлова на северо-востоке Словакии. Об этом сообщает местное агентство TASR.

Монумент установили в так называемой Долине смерти в районе города Свидник. Осенью 1944 года здесь проходила Карпатско-Дуклинская операция, в которой участвовали войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева.

На церемонию приехали министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач, депутат Европарламента Лубош Блаха, посол России Сергей Андреев и представители Словацкого союза антифашистских борцов.

«Маршал Конев внес значительный вклад в освобождение Чехословакии. Сейчас в Европе, наоборот, стараются снимать такие памятники», — заявил Такач.

Российский посол на церемонии поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметив, что именно он два года назад выступил с инициативой увековечить память Конева в стране. Сам памятник создал словацкий скульптор Славомир Гибей, ранее изготовивший монумент маршалу Родиону Малиновскому в селе Стары-Теков.

Иван Конев командовал 1-м Украинским фронтом и участвовал в операциях по освобождению Чехословакии в годы Второй мировой войны.

Ранее Life.ru писал, что памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, установленный в 1980 году на площади Интербригады в районе Бубене, демонтировали 3 апреля 2020 года. Власти района Прага-6 отправили его в хранилище, объяснив решение в том числе спорами вокруг роли Конева в послевоенной истории Восточной Европы. Российская сторона резко раскритиковала демонтаж, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Власти Чехии заявляли, что перенос памятника не нарушает российско-чешских соглашений. Сейчас статую планируют выставить в пражском Музее памяти XX века.