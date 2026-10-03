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Опубликовано 3 октября, 19:01

Памятник маршалу Коневу открыли в Долине смерти в Словакии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу открыли в селе Кружлова на северо-востоке Словакии. Об этом сообщает местное агентство TASR.

Монумент установили в так называемой Долине смерти в районе города Свидник. Осенью 1944 года здесь проходила Карпатско-Дуклинская операция, в которой участвовали войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева.

На церемонию приехали министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач, депутат Европарламента Лубош Блаха, посол России Сергей Андреев и представители Словацкого союза антифашистских борцов.

«Маршал Конев внес значительный вклад в освобождение Чехословакии. Сейчас в Европе, наоборот, стараются снимать такие памятники», — заявил Такач.

Российский посол на церемонии поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметив, что именно он два года назад выступил с инициативой увековечить память Конева в стране. Сам памятник создал словацкий скульптор Славомир Гибей, ранее изготовивший монумент маршалу Родиону Малиновскому в селе Стары-Теков.

Иван Конев командовал 1-м Украинским фронтом и участвовал в операциях по освобождению Чехословакии в годы Второй мировой войны.

Глава Минобороны Чехии заявил, что передать России памятник Коневу невозможно
Глава Минобороны Чехии заявил, что передать России памятник Коневу невозможно

Ранее Life.ru писал, что памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, установленный в 1980 году на площади Интербригады в районе Бубене, демонтировали 3 апреля 2020 года. Власти района Прага-6 отправили его в хранилище, объяснив решение в том числе спорами вокруг роли Конева в послевоенной истории Восточной Европы. Российская сторона резко раскритиковала демонтаж, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Власти Чехии заявляли, что перенос памятника не нарушает российско-чешских соглашений. Сейчас статую планируют выставить в пражском Музее памяти XX века.

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Никита Никонов
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