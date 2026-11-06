Еврокомиссия создала постоянное подразделение, которое займётся санкциями против России на всех этапах — от подготовки новых ограничений до контроля за их исполнением. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Шивон Макгарри,.

Новый офис будет координировать работу с ограничительными мерами, а также заниматься противодействием попыткам их обхода. По словам Макгарри, в его ведение передадут всю систему санкционной политики — от разработки решений до их практического применения.

Одновременно в Брюсселе продолжают готовить 22-й пакет ограничений против России. Какие отрасли или компании могут попасть под новые меры, представитель Еврокомиссии не уточнила. Сроки представления документа также пока неизвестны.

Последний полноценный пакет Евросоюз утвердил 23 июля. Он стал 21-м по счёту и затронул финансовый и энергетический секторы, а также ряд компаний и физических лиц.

В октябре Брюссель дополнительно расширил санкционный список, однако отказался считать это отдельным пакетом. В Еврокомиссии пояснили, что решение не предусматривало новых экономических ограничений.