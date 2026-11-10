Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обрушился с критикой на Евросоюз из-за подорожания газа в стране. Политик возложил ответственность за энергетические проблемы на антироссийские санкции Брюсселя, а также обвинил Украину и НАТО в подрыве газопроводов «Северный поток», написав об этом в соцсети X.

«1 декабря цена на газ во Франции вырастет ещё на 5,8%! Спасибо Украине и НАТО за саботаж газопроводов «Северный поток»! Спасибо ЕС и его идиотским антироссийским санкциям!» — возмутился Филиппо, напомнив, что 1 ноября топливо уже подорожало на 6,6%.

По мнению оппозиционера, ситуацию усугубили отказ от государственного регулирования газовых тарифов и закон 2017 года, запрещающий добычу углеводородов на территории республики.

«Давайте изменим всё это, отменим этот закон, снимем санкции и выйдем из ЕС», — призвал политик.

Филиппо неоднократно выступал против разрыва экономических связей с Россией. Он считает, что ограничительные меры Брюсселя наносят ущерб прежде всего самим европейцам, которым приходится больше платить за энергоресурсы.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции назвали отказ Европы от российского газа «экономическим самоубийством». С такой оценкой выступил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его словам, с начала 2026 года стоимость топлива увеличилась на 42,4%, тогда как в США и Китае оно обходится значительно дешевле.