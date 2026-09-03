Ещё четыре БПЛА сбили на подлёте к Москве

Система противовоздушной обороны уничтожила ещё четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным мэра, после уничтожения беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за налёта БПЛА более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.