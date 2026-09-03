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Опубликовано 3 сентября, 17:22

Ещё четыре БПЛА сбили на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Система противовоздушной обороны уничтожила ещё четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным мэра, после уничтожения беспилотников специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

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Ранее сообщалось, что из-за налёта БПЛА более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.

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Наталья Демьянова
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