Скандал вокруг тайной тюрьмы под Киевом не удивил председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. По его мнению, происходящее стало результатом многолетнего разрушения украинского государства собственной политической элитой. Более того, правозащитник допускает, что в будущем могут вскрыться и другие подобные истории. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«То, что там произошло с пыточными, у меня лично не вызывает никакого удивления. Потому что деградация этого бывшего государства запредельна. Я думаю, что ещё не такое мы увидим», — заявил Фадеев.

Глава СПЧ убеждён, что предполагаемые тайные места содержания людей появились на Украине далеко не вчера. Ответственность за происходящее он возложил на украинские власти, которые, по его оценке, последовательно разрушали государственные институты на протяжении десятилетий.

«Это государство разрушалось упорно собственной элитой на протяжении десятилетий. Они погубили Украину и собственный народ», — подчеркнул он.

Поводом для резкой оценки стали события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Возле частного дома, где размещались военнослужащие Национальной гвардии Украины, собрались десятки местных жителей. Участники акции утверждали, что в подвале могут незаконно удерживать и избивать около 40 мужчин. Толпа требовала впустить внутрь медиков и освободить находившихся в здании людей. Протесты переросли в столкновения с силовиками, во время которых были повреждены автомобили полиции и автобус Нацгвардии.

Украинские правоохранители отвергли утверждения о незаконном удержании людей и наличии тайной пыточной. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснил, что здание использовалось для временного размещения мобилизованных и военнослужащих, задержанных после самовольного оставления частей. При этом он подтвердил, что четверых мужчин с травмами отправили в больницу. Обстоятельства получения повреждений официально не установлены. Военный омбудсмен Украины инициировала проверку.

История получила неожиданное продолжение уже после массовых протестов. Как рассказывал Life.ru, украинский суд отправил под арест без права внесения залога Валентину Молодую, которая одной из первых сообщила о предполагаемых пытках. Женщина приехала к зданию на автомобиле скорой помощи и утверждала, что внутри находятся тяжело травмированные люди, которым срочно требуется медицинская помощь. На распространившихся в Сети кадрах она стояла на коленях перед воротами и просила пропустить её к мужчинам. Однако после вмешательства силовиков уже сама Молодая стала фигуранткой уголовного дела.

Украинская СБУ обвинила женщину в препятствовании деятельности военных, распространении сведений об их расположении и участии в организации массовых беспорядков. Позднее задержали ещё двух участников акции, включая водителя скорой помощи. Спецслужба утверждает, что происходившее могло быть заранее организованной попыткой вывезти одного из военнослужащих из расположения части. Всего по делу задержали троих человек, которым, по данным Life.ru, грозит до восьми лет лишения свободы. При этом вопрос о том, подвергались ли находившиеся в здании мужчины незаконному насилию, остаётся предметом проверки.