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Регион
Опубликовано 9 октября, 16:09

Ещё одна россиянка пробилась на мировые старты: FIS дал нейтральный статус Каличевой

Лыжница Каличева получила нейтральный статус от FIS

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российская лыжница Арина Каличева допущена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на федерацию.

Такое решение открывает 24-летней спортсменке доступ к стартам под эгидой FIS, но без национальной символики. Вместе с ней допуск оформили и сервисмену Леониду Виноградову.

На счету Каличевой немало успехов во внутренних соревнованиях. В декабре 2024-го Каличева одержала победу в раздельной гонке на 10 километров свободным стилем. Это произошло на третьем этапе Кубка России, который принимал Чусовой. Кроме того, в копилке спортсменки есть бронза масс-старта на чемпионате России 2025 года и триумф на юниорском первенстве страны (до 20 лет) в 2022-м.

FIS выдала допуск 19 российским спортсменам на международные соревнования
FIS выдала допуск 19 российским спортсменам на международные соревнования

Как ранее сообщал Life.ru, FIS одобрила нейтральный статус сразу для 19 российских спортсменов. Они получат право выходить на международные старты федерации в сезоне-2026/27. Допуск действует при соблюдении условий, которые установила организация.

Больше новостей о соревнованиях, российских атлетах и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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