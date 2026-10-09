Ещё одна россиянка пробилась на мировые старты: FIS дал нейтральный статус Каличевой

Российская лыжница Арина Каличева допущена Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на федерацию.

Такое решение открывает 24-летней спортсменке доступ к стартам под эгидой FIS, но без национальной символики. Вместе с ней допуск оформили и сервисмену Леониду Виноградову.

На счету Каличевой немало успехов во внутренних соревнованиях. В декабре 2024-го Каличева одержала победу в раздельной гонке на 10 километров свободным стилем. Это произошло на третьем этапе Кубка России, который принимал Чусовой. Кроме того, в копилке спортсменки есть бронза масс-старта на чемпионате России 2025 года и триумф на юниорском первенстве страны (до 20 лет) в 2022-м.

Как ранее сообщал Life.ru, FIS одобрила нейтральный статус сразу для 19 российских спортсменов. Они получат право выходить на международные старты федерации в сезоне-2026/27. Допуск действует при соблюдении условий, которые установила организация.