Российская активистка Анна Новикова, задержанная во Франции по подозрению в шпионаже, проведёт под стражей ещё шесть месяцев. Такое решение принял судья в Париже, сообщил РИА «Новости» адвокат россиянки Филипп де Вель по итогам заседания 13 ноября.

«Судья, специализирующийся на вопросах свобод и содержания под стражей, продлил срок содержания Анны под стражей ещё на шесть месяцев», — рассказал защитник. На слушаниях рассматривались два варианта: освобождение активистки либо продление предварительного заключения.

Новикова находится под стражей с ноября 2025 года. Тогда французские спецслужбы задержали нескольких участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, которая занимается помощью жителям Донбасса. По версии французского следствия, организация могла использоваться для сбора информации в интересах России. Сами фигуранты отвергли обвинения и назвали преследование политически мотивированным.

Защита уже неоднократно пыталась добиться освобождения россиянки. 22 октября Парижский суд в восьмой раз отклонил соответствующее ходатайство. Новое заседание первоначально назначили на 10 ноября, однако позднее перенесли на пятницу, 13-е. Предполагалось, что Новикова примет участие в слушаниях по видеосвязи.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный призвал российские власти сделать всё возможное для защиты Новиковой. Он назвал её дело политически мотивированным и напомнил, что активистка занималась сбором гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска, а также проводила акции в Париже.