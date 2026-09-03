Ещё три человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Ещё три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Ранее в течение дня власти сообщали о семи раненых, таким образом, число пострадавших достигло десяти.

В селе Тимоново Валуйского округа после атаки дрона за медицинской помощью обратились два человека. У обоих диагностировали акубаротравмы, после оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё один мужчина пострадал в Грайвороне при детонации FPV-дрона. По данным оперштаба, пострадавший получил осколочные ранения предплечья, лица и таза. После обращения в районную больницу пациента также оставили на амбулаторном лечении.

Повреждения зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В Грайворонском округе пострадали два частных дома и коммерческий объект, в Шебекинском — предприятие, пассажирский автобус и жилой дом.

На дороге Ракитное — Пролетарский повреждены грузовик и объект инфраструктуры. В Краснояружском округе посечено остекление многоквартирного дома, а в Корочанском округе повреждены ещё два частных дома.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области семь мирных жителей пострадали в результате очередных атак ВСУ. Под удары попали населённые пункты в нескольких муниципалитетах области. Среди пострадавших есть жители Грайворонского, Ракитянского, Шебекинского, Корочанского и Валуйского округов.