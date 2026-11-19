Габриэла Нирэль Маркус, с которой собирается связать себя узами брака рэпер Моргенштерн*, ещё в январе этого года была помолвлена с другим мужчиной. Теперь дочь израильского раввина Гая Маркуса называют будущей супругой музыканта, взявшего имя Исраэль Йегуда*, пишет SHOT.

Невеста Моргенштерна* Габриэла Маркус уже была помолвлена в январе. Фото © Telegram / SHOT

В начале 2026 года сообщалось о подготовке семейной встречи Габриэлы и её тогдашнего избранника. Родственники собирались обсудить предстоящее бракосочетание, однако теперь девушка фигурирует в сообщениях о помолвке с российским исполнителем. Что произошло с прежними свадебными планами, неизвестно.

О самой Маркус известно немного. Её отец служит раввином в Израиле, а девушка ещё несколько месяцев назад работала в одном из местных университетов. Подробностями своей личной жизни она публично не делилась.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.