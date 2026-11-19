Ещё в январе у неё был другой жених: Что известно о невесте Моргенштерна*
Невеста Моргенштерна* Габриэла Маркус уже была помолвлена в январе
Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/morgen_shtern*
Габриэла Нирэль Маркус, с которой собирается связать себя узами брака рэпер Моргенштерн*, ещё в январе этого года была помолвлена с другим мужчиной. Теперь дочь израильского раввина Гая Маркуса называют будущей супругой музыканта, взявшего имя Исраэль Йегуда*, пишет SHOT.
Невеста Моргенштерна* Габриэла Маркус уже была помолвлена в январе. Фото © Telegram / SHOT
В начале 2026 года сообщалось о подготовке семейной встречи Габриэлы и её тогдашнего избранника. Родственники собирались обсудить предстоящее бракосочетание, однако теперь девушка фигурирует в сообщениях о помолвке с российским исполнителем. Что произошло с прежними свадебными планами, неизвестно.
О самой Маркус известно немного. Её отец служит раввином в Израиле, а девушка ещё несколько месяцев назад работала в одном из местных университетов. Подробностями своей личной жизни она публично не делилась.
Ранее Life.ru сообщал о появлении информации о помолвке рэпера с дочерью раввина. Между тем ещё в сентябре Моргенштерн* рассказывал о поиске будущей супруги. Артист признался, что хотел встретить девушку-еврейку и даже воспользовался мессенджером для знакомств.
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