План Киева на 40 дней эскалации не способен причинить России критический ущерб. Такую оценку дал президент Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности.

Глава государства напомнил, что украинская сторона начала усиливать атаки в начале июня 2026 года. По его словам, тогда публично объявлялось, что эскалация продлится 40 дней.

Однако президент подчеркнул, что удары по российской энергетической инфраструктуре не могут привести к критическим последствиям для страны.

Напомним, Life.ru писал, что Владимир Зеленский рассказал в интервью Bloomberg о сроках, которые Вашингтон отводит на мирное урегулирование. По его оценке, администрация Дональда Трампа рассчитывает добиться соглашения по украинскому конфликту до января 2027 года. При этом украинский лидер опасается, что форсирование переговоров приведёт к уступкам только со стороны Киева, и допускает обращение за поддержкой к новому составу Конгресса США