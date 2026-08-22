Путин назвал наращивание ударов ВСУ очередной авантюрой Киева

Наращивание ударов ВСУ по российским гражданским объектам и логистике стало очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. Такое мнение президент Владимир Путин высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

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По словам главы государства, противники России рассчитывали с помощью массированных ракетных и беспилотных атак добиться стратегического поражения страны за 40 дней.

«Если говорить о том, что происходит сейчас, это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести ещё одно стратегическое поражение России. На этот раз, как известно, за 40 дней, и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что этот срок завершился 5 августа, однако, по его оценке, результат оказался противоположным тому, на который рассчитывал Киев. Путин также заявил, что среди целей противника были нанесение ущерба российской экономике и попытка подорвать единство общества.

Одновременно президент назвал российские удары по объектам ВСУ своевременными и эффективными. Он также предупредил, что Москва будет отвечать на атаки по своей логистической инфраструктуре.

Ранее Путин оценил последствия массированных атак ВСУ по российским объектам. Президент признал, что они наносят ущерб промышленности и инфраструктуре, однако подчеркнул, что критических последствий для страны не было и быть не может.