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Опубликовано 14 октября, 16:24

«Если что, ждите звонка»: Под Волгоградом похоронили 18-летнего гранатомётчика, погибшего на Курщине

Под Волгоградом простились с погибшим в Курской области 18-летним бойцом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Урюпинском районе Волгоградской области простились с 18-летним Фёдором Копыловым, погибшим в Курской области. Летом молодой человек заключил контракт с Минобороны и первоначально проходил службу на корабле в Новороссийске, сообщает V1.RU со ссылкой на его родных.

По словам сестры Фёдора Марии, позднее его перевели в Севастополь, а уже в ночь на 24 августа отправили под Курск. Там, утверждает родственница, Копылова определили в штурмовики-гранатомётчики, он получил позывной Грек.

«А уже 1 сентября мы с мамой получили ночью сообщение: «Если что, ждите звонка, меня отправляют на точку». Утром мы списались с ним в последний раз», — рассказала сестра военнослужащего.

Через неделю семье сообщили, что Фёдор числится пропавшим без вести. 14 сентября военкомат передал матери извещение о его гибели 6 сентября возле одного из сёл Курской области.

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В 2026 году Фёдор окончил Урюпинский агропромышленный техникум, получив специальности сварщика и мастера сельскохозяйственного производства. Во время учёбы он также работал трактористом на птицефабрике. Прощание прошло в храме Архистратига Божия Михаила в станице Тепикинской.

Больше новостей о событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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