Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активнее привлекать женщин к решению вопросов международной безопасности и предотвращению вооружённых конфликтов. Об этом он заявил 3 ноября на открытии IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Если мужики не могут справиться, надо женщин подключать. Докладчиками будут только женщины. Думаю, всем будет полезно услышать их мнение о том, как остановить раскручивание маховика, насилие и прекратить милитаризацию планеты», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, женщины способны внести особый вклад в мирное урегулирование конфликтов, поскольку им ближе созидание, чем противостояние. Президент подчеркнул, что их мнение должно гораздо активнее учитываться при обсуждении международных проблем.

«Ведь именно женщины, как всем известно, хранительницы жизни. Им ближе созидание, а не конфронтация. И в Беларуси не случайно объявили 26-й год нынешним годом белорусской женщины. Считаем, что женский голос в вопросах мира должен звучать громче», — добавил он.

В рамках конференции предусмотрена отдельная тематическая сессия, посвящённая роли женщин в укреплении мира и безопасности. Все доклады на ней представят женщины. Сам форум проходит в Минске 3–4 ноября и объединяет более 600 участников из 50 государств. Среди основных тем — предотвращение военных конфликтов, контроль над вооружениями и формирование новой системы безопасности в Евразии.