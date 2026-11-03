Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что вооружённый конфликт России и Украины может завершиться уже в ближайшие месяцы. Такое мнение он высказал на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По оценке Лукашенко, сейчас существуют условия, при которых стороны могут приблизиться к завершению конфликта в относительно короткие сроки.

Отдельно Лукашенко оценил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию. Он заявил, что действия американского лидера помогают не допустить дальнейшей глобальной эскалации и, по его мнению, удерживают мир от Третьей мировой войны.