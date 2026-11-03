Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что вооружённый конфликт России и Украины может завершиться уже в ближайшие месяцы. Такое мнение он высказал на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
По оценке Лукашенко, сейчас существуют условия, при которых стороны могут приблизиться к завершению конфликта в относительно короткие сроки.
Отдельно Лукашенко оценил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию. Он заявил, что действия американского лидера помогают не допустить дальнейшей глобальной эскалации и, по его мнению, удерживают мир от Третьей мировой войны.
Белорусский президент и ранее неоднократно говорил о возможности скорого урегулирования. В середине октября он заявлял, что мир на Украине может быть достигнут в 2026 году, а дальнейшее затягивание переговоров лишь осложнит ситуацию.
Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко уже называл нынешний период одним из наиболее благоприятных для достижения мирных договорённостей между Россией и Украиной. Тогда он отмечал, что возможность завершить конфликт существует, если стороны воспользуются открывшимся политическим окном. Подробнее — в материале Life.ru.