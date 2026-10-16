«Потом будет невозможно»: Лукашенко предупредил Украину о последствиях отказа от мира в 2026–2027 годах

Мир на Украине может быть достигнут уже в 2026 году, а если этого не произойдёт — в следующем, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом дальнейшее затягивание конфликта, по его мнению, только осложнит положение Киева.

«Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет ещё сложнее, а потом и невозможно будет», — предупредил Лукашенко в разговоре с журналистами.

Белорусский президент также обратил внимание на последствия продолжительных боевых действий для России. По его словам, Москва располагает достаточными ресурсами, чтобы продолжать конфликт ещё долгое время, однако происходящее сопровождается серьёзными экономическими издержками.

«Да, Россия мощнее, крепче, она ещё может долго воевать. Но всё равно истощение очень сильное, влияние на экономику огромное, вы это тоже видите. Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер и прежде высказывался о возможности скорого завершения конфликта. В июне 2026 года он заявлял в интервью Al Arabiya, что боевые действия можно прекратить до конца года. По его оценке, для этого необходима политическая воля нескольких человек, от решений которых зависит дальнейшее развитие ситуации.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лукашенко подтвердил приверженность Белоруссии общему курсу с Россией по украинскому конфликту. В начале октября президент республики сообщил о регулярных обсуждениях ситуации на фронте с Владимиром Путиным. Он отметил, что у Минска могут быть собственные оценки отдельных аспектов конфликта, однако Белоруссия продолжит поддерживать решения российского руководства.