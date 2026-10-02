«Всегда будем с вами»: Лукашенко высказался о позиции Белоруссии по конфликту на Украине

Белоруссия продолжит придерживаться общего курса с Россией, несмотря на различия в оценке отдельных аспектов конфликта на Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главами правительственных делегаций в Минске.

Говоря о своей позиции, Лукашенко отметил, что регулярно обсуждает происходящее с президентом России Владимиром Путиным.

«Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне на Украине. Мы с Владимиром Владимировичем часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. В конце концов, мы же «соагрессоры» с ним. У нас один вопрос, иногда в шутку обсуждаем, кто больше «агрессор» — я или он», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что его понимание некоторых сторон конфликта может отличаться от российского, однако это не повлияет на союзническую позицию Минска — обе стороны привержены общему курсу.

«Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит», — отметил он.

В сентябре Лукашенко заверял, что Белоруссия не собирается нападать на соседние страны. Он называл курс Минска прагматичным и говорил, что республика не намерена ввязываться в масштабный вооружённый конфликт. Главной задачей белорусской армии он назвал защиту границ и населения.