Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко опроверг слухи о том, что республика якобы готовится к военному нападению на соседние государства. Во время рабочей поездки на военный полигон в Брестской области белорусский лидер подчеркнул, что Минск придерживается исключительно прагматичного курса и реально оценивает текущие геополитические риски.
Глава государства открыто признал, что ввязываться в масштабные вооружённые конфликты для страны бессмысленно и опасно. По его словам, главной и единственной задачей армии остается надежная оборона собственных рубежей и защита гражданского населения от любых внешних угроз.
«Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Ещё раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим из наших соседей, совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими «монстрами», расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны», — заявил Александр Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то главаря киевского режима Владимира Зеленского не было бы. Он также предупредил Украину об изменении «качества войны» в случае втягивания Минска в конфликт. Глава государства заметил, что Киеву совершенно нечего опасаться со стороны Белоруссии, а нагнетание этой темы связано исключительно с политическими амбициями. Он не раз пояснял, что республика не намерена участвовать в боевых действиях на Украине без прямой угрозы своей территории.
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