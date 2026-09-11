Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко опроверг слухи о том, что республика якобы готовится к военному нападению на соседние государства. Во время рабочей поездки на военный полигон в Брестской области белорусский лидер подчеркнул, что Минск придерживается исключительно прагматичного курса и реально оценивает текущие геополитические риски.

«Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Ещё раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, допустим из наших соседей, совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими «монстрами», расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны», — заявил Александр Лукашенко.