Если полиомиелит почти исчез, зачем от него до сих пор прививают детей? Оглавление Полиомиелит почти исчез. Значит ли это, что вирус больше не опасен? Почему ребёнку делают прививку от болезни, которой почти никто не болеет Чем опасен полиомиелит и почему его так боятся врачи Есть ли полиомиелит в России в 2026 году? Когда делают прививку от полиомиелита детям в России: календарь на 2026 год Чем отличается живая вакцина от полиомиелита от инактивированной Инактивированная вакцина (ИПВ): укол без живого вируса Оральная вакцина (ОПВ): капли, которые помогают остановить распространение вируса Может ли прививка от полиомиелита сама вызвать заболевание? Почему непривитых детей иногда разобщают с привитыми на 60 дней Какие реакции бывают после прививки от полиомиелита Что делать, если ребёнку не сделали прививку от полиомиелита вовремя Как распознать полиомиелит у ребёнка Почему человечество ещё не победило полиомиелит окончательно Частые вопросы о полиомиелите и вакцинации Полиомиелит сократился на 99%, но всё ещё существует. Зачем прививают детей в 2026 году, график прививок в России, ИПВ и ОПВ, риски и побочные эффекты. Прививка от полиомиелита помогает защитить ребёнка от опасной инфекции, способной вызвать необратимый паралич. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда-то полиомиелит был одним из самых страшных детских заболеваний: вирус мог за несколько часов вызвать паралич, а последствия оставались на всю жизнь. Сегодня о нём почти не слышно. С 1988 года число случаев болезни, вызванной диким полиовирусом, в мире сократилось более чем на 99%. Россия уже больше 20 лет считается свободной от его местной передачи. Тогда почему детей до сих пор прививают, причём несколько раз? И не опаснее ли сама вакцина? 24 октября, во Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Life.ru разбирается, почему болезнь стала редкой, но прививки по-прежнему необходимы, чем отличаются уколы от капель и что делать родителям, пропустившим вакцинацию.

Полиомиелит почти исчез. Значит ли это, что вирус больше не опасен?

Короткий ответ — нет. Болезнь действительно стала редкой, но сам полиовирус до сих пор существует.

В 1988 году, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывалось около 350 тысяч случаев полиомиелита в более чем 125 эндемичных странах. Это означает, что в этих государствах вирус постоянно циркулировал среди населения.

Сегодня ситуация совершенно другая.

Два из трёх типов дикого полиовируса официально ликвидированы во всём мире. Второй тип признали искоренённым в 2015 году, третий — в 2019-м.

Однако первый тип продолжает циркулировать в Афганистане и Пакистане.

Причём речь не только об исторической статистике.

Вакцинация остаётся главным способом профилактики полиомиелита у детей и предотвращения тяжёлых последствий заболевания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wutianzeri

5 октября 2026 года власти Пакистана сообщили уже о шестом случае полиомиелита с начала года. Заболевание выявили у семилетнего мальчика из округа Хайбер, провинция Хайбер-Пахтунхва.

Нескольких случаев достаточно, чтобы напомнить: инфекция всё ещё существует. При этом официальная статистика параличей не отражает всех заражений, потому что большинство инфицированных людей могут не иметь выраженных симптомов.

Вирус также находят при исследовании сточных вод. Например, в 2025 году дикий полиовирус выявляли в пробах из Германии, о чём сообщала ВОЗ. Само такое обнаружение не означает, что в стране началась эпидемия или появились пациенты с параличом. Но оно показывает, что вирус способен перемещаться за пределы стран, где постоянно циркулирует.

Поэтому утверждение «полиомиелит исчез» пока преждевременно. Правильнее сказать: человечеству удалось почти остановить его распространение благодаря вакцинации.

Почему ребёнку делают прививку от болезни, которой почти никто не болеет

Здесь скрывается главный парадокс вакцинации.

Мы редко видим полиомиелит не потому, что вирус потерял способность причинять вред. Просто большинство детей защищены прививками, а программы иммунизации не позволяют инфекции свободно распространяться.

Представим детский сад, где почти все воспитанники вакцинированы. Даже если вирус окажется поблизости, вероятность тяжёлого заболевания у защищённых детей будет значительно ниже.

Но если в коллективе появляется всё больше непривитых, возникает группа людей, восприимчивых к инфекции.

Для вируса это возможность продолжить циркуляцию.

Так и работает популяционная защита: вакцинация отдельного человека уменьшает его личный риск тяжёлой болезни, а высокий охват прививками помогает ограничивать распространение инфекции в обществе.

Для полиомиелита Роспотребнадзор ориентирует программы профилактики на охват детского населения не менее 95%.

При этом важна не только средняя цифра по всей стране. Если в отдельном районе или коллективе многие дети остаются без прививок, локальная уязвимость сохраняется даже при благополучной общенациональной статистике.

Отказ от вакцинации не превращает полиомиелит в безопасную болезнь. Он постепенно ослабляет защиту, благодаря которой случаи заражения стали редкостью.

Чем опасен полиомиелит и почему его так боятся врачи

Полиомиелит — инфекция, вызываемая полиовирусом. Чаще всего вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике.

Полиомиелит поражает нервную систему и в тяжёлых случаях может приводить к параличу и нарушению дыхания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SS STD

Основной механизм передачи — фекально-оральный. Заражение возможно через загрязнённые руки, воду, продукты питания и предметы.

Например, вирус может передаваться при нарушении правил гигиены после посещения туалета или смены подгузника.

Особенность полиомиелита в том, что заражённый человек не обязательно выглядит больным.

Большинство инфекций протекает без выраженных симптомов, но человек при этом способен выделять вирус.

У некоторых заболевших возникают температура, слабость, головная боль, тошнота или рвота. Иногда появляются боли в мышцах и скованность шеи.

Главная опасность — поражение нервной системы.

По данным ВОЗ, примерно у одного из 200 инфицированных развивается необратимый паралич, чаще всего нижних конечностей.

Среди пациентов, у которых уже развился паралич, от 5 до 10% могут погибнуть из-за поражения дыхательных мышц.

При этом заболеванию подвержены не только малыши. Хотя чаще всего оно поражает детей младше пяти лет, заразиться может непривитый человек любого возраста.

Специфического лекарства, способного уничтожить полиовирус и гарантированно устранить его последствия, нет. Врачи могут оказывать поддерживающую помощь, помогать с дыханием и проводить реабилитацию, но полностью восстановить повреждённые нервные клетки удаётся не всегда.

Именно поэтому основное средство борьбы с полиомиелитом — профилактика до встречи с вирусом.

Есть ли полиомиелит в России в 2026 году?

Россия входит в Европейский регион ВОЗ, который 21 июня 2002 года получил статус свободного от местной передачи дикого полиовируса.

Но это не означает, что вирус физически не может попасть на территорию страны.

В России продолжают следить за полиомиелитом, несмотря на отсутствие местной передачи дикого полиовируса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nigmatulina Aleksandra

Последний зарегистрированный в России завозной случай полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, относится к 2010 году. Тогда инфекцию завезли из Таджикистана, где происходила вспышка.

Российские эпидемиологические службы продолжают наблюдать за инфекцией, исследовать подозрительные случаи и проверять детей, прибывающих из территорий с неблагополучной ситуацией.

Важно также отличать дикий полиовирус от вакцинородственных вариантов, которые могут возникать при длительном распространении ослабленного вакцинного вируса в недостаточно привитых сообществах.

Поэтому статус страны, свободной от дикого полиомиелита, не означает нулевого риска всех форм полиовирусной инфекции.

Для родителей главный вывод остаётся прежним: отсутствие крупных вспышек в России — не основание пропускать плановые прививки.

Когда делают прививку от полиомиелита детям в России: календарь на 2026 год

В России вакцинация против полиомиелита входит в Национальный календарь профилактических прививок, утверждённый приказом Минздрава № 1122н.

Стандартная схема предусматривает шесть введений вакцины — три основных и три ревакцинации.

Календарь вакцинации от полиомиелита в России в 2026 году: в каком возрасте детям делают прививки и проводят ревакцинацию. Инфографика © Life.ru

Такой график предусмотрен для стандартной программы иммунизации. Для некоторых групп риска используются другие схемы, в том числе с применением инактивированной вакцины вместо живой.

Например, при иммунодефицитных состояниях и отдельных тяжёлых заболеваниях вопрос о виде вакцины решается по специальным медицинским правилам.

Важно: первые четыре введения в российском календаре проводятся инактивированной вакциной. Живую оральную вакцину обычно применяют позже — в 20 месяцев и шесть лет.

Если ребёнок пропустил одну или несколько прививок, схема может отличаться от стандартной. В таком случае педиатр составляет индивидуальный график догоняющей иммунизации с учётом возраста и уже полученных доз.

Перед поступлением в школу родители могут проверить и остальные прививки по материалу Life.ru, посвящённому подготовке ребёнка к первому классу.

Чем отличается живая вакцина от полиомиелита от инактивированной

Это один из самых частых вопросов родителей. В России применяют два типа вакцин, которые решают связанную, но не полностью одинаковую задачу.

Инактивированная вакцина (ИПВ): укол без живого вируса

ИПВ содержит инактивированные полиовирусы, которые не способны размножаться в организме.

Вакцину вводят с помощью инъекции.

Инактивированную вакцину против полиомиелита (ИПВ) вводят с помощью инъекции для формирования иммунной защиты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Она вызывает образование антител и эффективно защищает от тяжёлых форм заболевания, включая паралич.

Принципиальное преимущество ИПВ — она не может вызвать вакциноассоциированный паралитический полиомиелит, поскольку не содержит живого размножающегося вируса.

Однако у неё есть особенность.

ИПВ формирует хорошую системную защиту, но более слабый местный иммунитет в кишечнике. Поэтому привитый человек в некоторых обстоятельствах может заразиться полиовирусом, выделять его с калом и передавать другим, хотя сам остаётся защищённым от паралитической формы болезни.

Оральная вакцина (ОПВ): капли, которые помогают остановить распространение вируса

ОПВ содержит живой, но специально ослабленный полиовирус.

Оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) вводится через рот и помогает формировать защиту от полиовируса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Её вводят через рот — в виде капель.

Такая вакцина помогает формировать местный иммунитет в кишечнике. Именно там полиовирус обычно размножается после попадания в организм.

Поэтому ОПВ особенно полезна, когда необходимо прервать передачу инфекции в сообществе или быстро остановить вспышку.

Но у этой технологии есть редкие риски, которых нет у ИПВ. Поэтому в России стандартный курс начинается именно с инактивированных вакцин.

Использование живой или инактивированной вакцины зависит от национальных рекомендаций, эпидемиологической ситуации и состояния здоровья конкретного ребёнка.

Может ли прививка от полиомиелита сама вызвать заболевание?

Вопрос закономерный, и отвечать на него стоит без крайностей.

Инактивированная вакцина не способна вызвать полиомиелит, поскольку вирус в ней не может размножаться.

При внезапной слабости конечностей, параличе или нарушении дыхания у ребёнка необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Фото © Life.ru

С живой вакциной ситуация сложнее.

В исключительно редких случаях ослабленный вирус из ОПВ может стать причиной вакциноассоциированного паралитического полиомиелита — ВАПП.

По данным ВОЗ, исторически такой риск оценивался примерно как один случай на 2,7 миллиона введённых доз ОПВ. Индивидуальный риск зависит в том числе от иммунного статуса и истории вакцинации.

Существует и другое явление — циркулирующий вакцинородственный полиовирус.

Он может появляться в недостаточно привитых сообществах, когда ослабленный вакцинный вирус долго передаётся от человека к человеку и со временем изменяется генетически.

Это не означает, что каждая живая вакцина вызывает такую мутацию или что подобная инфекция обязательно возникнет у привитого ребёнка.

Для формирования опасного циркулирующего варианта обычно нужны длительная передача вируса и недостаточный иммунитет у населения.

ВОЗ подчёркивает: польза оральной вакцинации в предотвращении массового распространения полиомиелита значительно превышает её редкие риски. При этом международные программы постепенно адаптируют применение вакцин по мере снижения распространённости дикого вируса.

Именно поэтому нельзя просто сказать, что «живая вакцина опасная», а «неживая хорошая». У них разные свойства, а выбор схемы зависит от конкретной задачи.

Почему непривитых детей иногда разобщают с привитыми на 60 дней

Родители нередко сталкиваются с неожиданной ситуацией: в детском саду кому-то сделали прививку от полиомиелита, после чего другому ребёнку предлагают временно перейти в соседнюю группу.

Это не произвольное решение воспитателей.

После введения живой оральной вакцины ослабленный вакцинный вирус некоторое время способен выделяться из кишечника привитого ребёнка.

Для детей с достаточной иммунной защитой риск тяжёлых последствий крайне мал.

Но у непривитого ребёнка или малыша, получившего недостаточно доз, в редких случаях возможно заражение вакцинным вирусом с развитием ВАПП.

Поэтому российские санитарные правила предусматривают разобщение детей, не имеющих сведений о вакцинации, не привитых или получивших менее трёх доз, с детьми, которым в последние 60 календарных дней вводили ОПВ.

Разобщение не всегда означает запрет посещать детский сад. В первую очередь предусмотрен временный перевод ребёнка в группу, где нет недавно привитых ОПВ детей. Если организовать его объективно невозможно, применяются дополнительные ограничения в соответствии с санитарными правилами.

Такая мера защищает прежде всего ребёнка с недостаточной иммунной защитой.

При этом после обычного укола ИПВ подобного риска выделения живого вакцинного вируса нет.

Какие реакции бывают после прививки от полиомиелита

После прививки от полиомиелита возможны временные реакции, а серьёзные осложнения встречаются редко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Как и любое медицинское вмешательство, вакцинация может сопровождаться нежелательными реакциями.

После введения ИПВ возможны болезненность, покраснение или небольшой отёк в месте укола. Иногда отмечаются повышение температуры, раздражительность или недомогание, хотя некоторые из этих симптомов могут быть связаны с одновременно введёнными вакцинами либо другими причинами.

Как правило, обычные местные реакции проходят самостоятельно.

Тяжёлая аллергическая реакция возможна после разных вакцин, но встречается редко.

Перед прививкой необходимо сообщить врачу о серьёзных аллергических реакциях на предыдущие дозы, известных аллергиях к компонентам препарата, иммунодефицитных состояниях и других значимых заболеваниях.

Для ОПВ особенно важны противопоказания, связанные с нарушением иммунной защиты. Врач должен учитывать их при выборе препарата.

Если после любой вакцинации появились затруднённое дыхание, отёк лица или горла, выраженная слабость либо признаки тяжёлой аллергической реакции, нужна немедленная медицинская помощь.

При других необычных или тревожных симптомах необходимо обратиться к врачу, а не пытаться самостоятельно определить их причину.

Важно различать событие после прививки и осложнение, непосредственно вызванное вакциной. Совпадение по времени само по себе не доказывает причинно-следственную связь.

Что делать, если ребёнку не сделали прививку от полиомиелита вовремя

Пропущенная дата вакцинации — причина связаться с педиатром, а не отказываться от всей программы.

Порядок действий простой.

Сначала нужно проверить прививочный сертификат или медицинскую карту ребёнка и установить, сколько доз уже введено, какие препараты использовались и когда именно.

Затем педиатр сопоставит эти сведения с возрастом ребёнка, медицинскими показаниями и действующими правилами вакцинации.

После этого составляется догоняющий график.

Самостоятельно назначать количество доз, сокращать интервалы между ними или выбирать живую вакцину вместо инактивированной не следует.

Необходимо также учитывать ситуации, когда ребёнок относится к группе риска и ему показана особая схема.

Отдельный вопрос — контакт с человеком, у которого подозревают полиомиелит. Если ребёнок не привит либо привит не полностью и есть основания подозревать такое заражение, следует срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить об обстоятельствах контакта.

Как распознать полиомиелит у ребёнка

Главная сложность в том, что на раннем этапе полиомиелит может быть похож на множество обычных инфекций.

Иногда симптомов вообще нет.

В других случаях появляются повышение температуры, слабость, головная боль, рвота, боль в мышцах и скованность шеи.

Особенно настораживает быстро развивающаяся мышечная слабость.

Например, ребёнок неожиданно перестаёт нормально опираться на ногу, испытывает трудности при ходьбе или не может двигать конечностью так, как прежде.

Внезапная мышечная слабость и нарушение движений могут быть признаками полиомиелита и требуют срочного осмотра врача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bernardo Emanuelle

При внезапном параличе, выраженной слабости конечности, нарушении дыхания или глотания необходимо немедленно вызывать скорую помощь по номеру 103 или 112.

Конечно, такие симптомы встречаются не только при полиомиелите. Причину должен установить врач, но промедление при подобных признаках опасно независимо от диагноза.

Почему человечество ещё не победило полиомиелит окончательно

Полная ликвидация инфекционной болезни — гораздо более сложная задача, чем снижение числа заболевших.

Для этого необходимо не просто остановить крупные вспышки. Важно прервать все цепочки передачи возбудителя и убедиться, что он больше не циркулирует в природе.

В некоторых районах Афганистана и Пакистана вакцинации мешают вооружённые конфликты, трудности доступа к населению, перемещения людей и недостаточный охват прививками.

Остаётся и проблема вакцинородственных вариантов, возникающих в недостаточно иммунизированных сообществах.

Поэтому работа международных организаций продолжается.

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита пересмотрела сроки своей стратегии: целевой срок сертификации ликвидации дикого полиовируса первого типа перенесён на конец 2027 года, а прекращения циркуляции вакцинородственного полиовируса второго типа — на конец 2029-го.

Это целевые ориентиры, а не обещание, что вирус исчезнет строго к установленной дате.

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Дата приурочена ко дню рождения Джонаса Солка, американского исследователя, разработавшего первую широко применяемую инактивированную вакцину против этой болезни.

Когда вакцина начала использоваться в 1950-х годах, полиомиелит был одной из главных угроз детскому здоровью.

Сегодня миллионы людей, которые прежде могли бы столкнуться с параличом, живут без него благодаря массовой вакцинации.

Именно поэтому прекращать защиту слишком рано.

Полиомиелит стал редкостью не вместо прививок, а благодаря им. Пока вирус существует хотя бы где-то в мире, поддержание иммунной защиты детей остаётся важным способом предотвратить его возвращение.

Частые вопросы о полиомиелите и вакцинации

Когда отмечают Всемирный день борьбы с полиомиелитом?

Ежегодно 24 октября. Дата связана с днём рождения Джонаса Солка, одного из создателей вакцины против полиомиелита.

Существует ли полиомиелит в 2026 году?

Да. Дикий полиовирус первого типа продолжает циркулировать в Афганистане и Пакистане. В других странах также могут выявлять завозные и вакцинородственные полиовирусы.

Можно ли заразиться полиомиелитом в России?

Риск невелик благодаря вакцинации и эпидемиологическому надзору, но полностью исключать завоз вируса нельзя. Непривитые люди остаются наиболее уязвимыми.

Сколько раз делают прививку от полиомиелита?

Стандартный российский календарь предусматривает шесть введений: в 3, 4,5, 6, 18, 20 месяцев и в 6 лет. Для отдельных групп риска схема отличается.

Чем отличается ИПВ от ОПВ?

ИПВ — инактивированная вакцина, которую вводят инъекционно. Она эффективно защищает от паралича и не может вызвать ВАПП. ОПВ — живая ослабленная вакцина в каплях, которая также помогает прерывать передачу вируса в кишечнике, но имеет редкие специфические риски.

Можно ли заболеть полиомиелитом после прививки?

Ни одна вакцина не гарантирует абсолютной защиты от заражения. Однако полный курс ИПВ крайне эффективно предотвращает паралитические формы заболевания. ОПВ в исключительно редких случаях способна вызвать вакциноассоциированный полиомиелит.

Зачем прививать ребёнка, если он никуда не выезжает?

Полиовирус может перемещаться вместе с людьми, в том числе без выраженных признаков болезни. Для заражения необязательно самому путешествовать в страну с продолжающейся циркуляцией вируса.

Нужно ли разобщать непривитого ребёнка с недавно привитым?

Если другой ребёнок получил живую ОПВ, российские санитарные правила предусматривают разобщение на 60 дней для детей без сведений о вакцинации, непривитых или получивших менее трёх доз. Обычно сначала рассматривают перевод в другую группу. После ИПВ такого риска нет.

Что делать, если пропустили вакцинацию?

Обратиться к педиатру с прививочными документами. Врач составит догоняющий график с учётом уже полученных доз и состояния здоровья ребёнка.

Лечится ли полиомиелит?

Специфического лечения, которое гарантированно устраняет вирус и последствия поражения нервной системы, не существует. При заболевании проводится поддерживающая терапия и реабилитация. Основной способ профилактики паралитического полиомиелита — вакцинация.

Авторы Александра Новоселова