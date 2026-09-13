«Если ты трус»: В ГД оценили совет Лебедева бросать девушку по СМС как «засохший кусок колбасы»

Депутат Госдумы Ксения Горячева призвала россиян не прислушиваться к советам дизайнера Артемия Лебедева о семье и отношениях. Так она отреагировала на его предложение расставаться с партнёрами по СМС и без сожалений «выкидывать» исчерпавшие себя отношения.

«С тем отношением к женщинам, что он транслирует, неудивительно, что у самого Артемия построить крепкую семью пока не очень получается», — заявила Горячева «Газете.Ru».

Поводом стало интервью Лебедева Карену Адамяну для проекта «50 вопросов». Дизайнер рассказал, что неоднократно бросал девушек по СМС, и посоветовал другим мужчинам поступать так же.

По словам Лебедева, сообщение позволяет изложить решение «понятно, рационально, чётко» и избежать лишних слёз. Завершившиеся отношения он сравнил с засохшей колбасой, которую можно выбросить без сожалений.

«Расстаться по СМС после долгих и глубоких отношений — вариант рабочий. Особенно если ты трус и не готов выдержать сложный разговор с человеком, с которым прожил часть жизни. Тут даже спорить не о чем», — ответила депутат.

Горячева добавила, что рекомендации блогера подойдут людям, которые не собираются строить глубокие и уважительные отношения.

«Поэтому прислушиваться к Лебедеву вполне можно. Если глубокие, счастливые и уважительные отношения в ваши жизненные планы не входят, его советы могут отлично подойти», — заключила парламентарий.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru о причинах всплеска разводов в начале осени. По его словам, совместный отпуск нередко становится для отношений стресс-тестом: партнёры проводят непривычно много времени вместе и замечают проблемы, которые раньше удавалось скрывать за работой и бытовыми делами. После возвращения домой кризис усиливают повседневная рутина и выросшие расходы.